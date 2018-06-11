اكتمال وصول قادة الأردن والكويت والإمارات لعقد "قمة مكة"

اكتمل مساء اليوم الأحد وصول قادة الأردن والكويت والإمارات العربية المتحدة لعقد "قمة مكة"، التي دعا اليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدعم الأردن اقتصاديا .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وصل إلى جدة مساء اليوم.

كما وصل إلى جدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي إلى جدة لحضور القمة .

وكان في استقبالهما بمطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

ووصل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في وقت سابق اليوم الأحد إلى جدة، برفقة ولي عهده الحسين بن عبد الله الثاني، وأدى مناسبك العمرة في مكة المكرمة.

ومن المقرر أن يبحث قادة دول الأردن والسعودية والكويت والإمارات في القمة المرتقبة، سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.

وكان العاهل الأردني عبد الله الثاني أكد على عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية، التي تربط الأردن مع السعودية والدول العربية الشقيقة المشاركة في القمة، والتي ما توانت عن تقديم الدعم للأردن والوقوف إلى جانبه في مختلف الظروف.

وتلقى العاهل الأردني اتصالات هاتفيا الجمعة الماضي من الملك سلمان بن عبد العزيز، وأكد الطرفان "الحرص على توطيد العلاقات الأردنية السعودية في شتى الميادين، وإدامة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين والقضايا العربية"، وفق ما أوردته وكالة أنباء الأردن "بترا".

إلى ذلك قال خبراء في الشؤون العربية إن قمة مكة استمرار لمواقف السعودية الداعمة للدول العربية والإسلامية في مواجهة الأزمات. وهي تكشف عن المكانة العميقة للملكة في العالم العربي والإسلامي في ظل الاستجابة المباشرة والسريعة من الإمارات و الكويت لدعوة الملك سلمان للقمة.

وأضاف محللون أن العلاقة السعودية-الأردنية يمكن اختصارها بكلمات خادم الحرمين الشريفين للملك عبدالله الثاني : "أمن الأردن من أمن السعودية، ما يهمه يهمنا، وما يضره يضرنا". وهو ما بدا واضحا في موقف الرياض الاستثنائي، فهي لم تدعم الأردن فحسب، بل دعت الدول الصديقة مثل الكويت والإمارات لدعمه وعدم التخلي عنه.