"هيئة الترفيه" تقدم أكثر من 400 فعالية في 23 مدينة لعيد الفطر

أعلنت الهيئة العامة للترفيه أنها ستنظم في عيد الفطر المبارك 400 فعالية في 23 مدينة تتناول الألعاب النارية والكرنفالات والفلكلور وعرض السيرك إضافة إلى العديد من الفعاليات المتنوعة الأخرى وذلك تحت هاشتاق (#معاكم_بالعيد) وستقوم خلال اليومين القادمين بنشر تفاصيل أكثر بطريقة مبتكرة عبر حساباتها في قنوات التواصل الاجتماعي "روزنامة الترفيه" أو الموقع الالكتروني (Roznamah.sa). وتعمل الهيئة طوال السنة وفي المواسم بشكل خاص على صنع فعاليات نوعية وعالمية تثري هذه المواسم بالأنشطة وتمنح الفرصة للمواطنين والمقيمين في المملكة الاستمتاع بإجازتهم في أجواء مليئة بالفرح والسعادة. ودعت الهيئة الجميع إلى زيارة موقع روزنامة الترفيه (www.roznamah.sa) ومتابعة حساب الروزنامة على قنوات التواصل الاجتماعي (@Roznamah_sa) أو من خلال تحميل تطبيق الروزنامة للأجهزة الذكية للاطلاع على المزيد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية في روزنامة الترفيه.