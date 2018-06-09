المدينة الاقتصادية توفر حلول تمويلية على المنتجات السكنية بأقساط ميسرة

وقعت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وشركة دار التمليك اتفاقية تعاون لبرنامج الرهن العقاري تقوم بموجبه دار التمليك بطرح برامج للدفع على أقساط ميسرة للمنتجات السكنية المختلفة في المدينة الاقتصادية تصل إلى 30 سنة على الفلل الجاهزة و 25 سنة للشقق و 20 سنة على قطع الأراضي السكنية. وأثنى فهد الرشيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بالشراكة مع دار التمليك لتقديم برنامج الرهن العقاري الذي سيمنح عملاءنا خدمة الدفع بالتقسيط لتناسب شرائح المجتمع والمستثمرين والراغبين في حياة اجتماعية وسكنية مختلفة وراقية كما تتيح للموطنين فرصة شراء وتملك منتجات سكنية مختلفة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بكل يسر وسهولة وبأقساط مريحة.

من جانبه عبر ياسر أبو عتيق الرئيس التنفيذي لدار التمليك عن فخره بالتعاون مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تعد أحد أهم وأكبر المشروعات الاقتصادية في العالم التي يديرها وينفذها بالكامل القطاع الخاص بخبراته الطويلة في مجال التطوير السكني والعقاري. مشيرا إلى الشركة ستقوم من خلال التعاون مع المدينة بتطبيق نظام الرهن العقاري على المنتجات السكنية المختلفة بها حيث أن توفر جميع المنتجات السكنية لمختلفي مستويات الدخل بأسعار تناسب أغلب شرائح المجتمع وراغبي السكن في بيئة عصرية تتمتع بأعلى وسائل التقنية وأفضل أساليب الحياة المجتمعية وبنية تحتية متقدمة. متوقعا أن تؤدي خطط الدفع المرنة التي ستطرح وسهولة الإجراءات إلى زيادة الطلب من قبل شريحة أكبر من المواطنين.

يذكر أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تتميز ببيئة عصرية متطورة حيث حرصت المدينة على دعم جميع الأحياء السكنية فيها بباقة واسعة من الخدمات والمرافق الحيوية والاجتماعية والرياضية بتصاميم عالمية تتضمن سلسلة متنوعة من المطاعم وعربات الوجبات السريعة عدد من المحلات التجارية ونقاط البيع وخدمات الرعاية الصحية والأمن والسلامة والمساجد والحدائق وأماكن مخصصة لممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات وكذلك مدرسة أكاديمية العالم التي تتوسط المدينة بالإضافة إلى مجموعة من المرافق والمجمعات الرياضية والاستجمام الحاصلة على جوائز عالمية مرموقة تضم نادي الجولف "رويال غرينز" ومجمع "إزمرلدا" الرياضي وحديقة ومنتزه "جمان" العائلي والمسرح المفتوح بالإضافة إلى مسطحات خضراء ومناطق ترفيه للكبار والصغار.