6 شركات للصناعات العسكرية محليا و30 شركة في الشرق الأوسط

قال لـ "الاقتصادية" وليد أبوالخالد؛ الرئيس التنفيذي لنورثروب جرومان الأمريكية في الشرق الأوسط، إن عدد شركات الصناعات العسكرية المحلية في المملكة يبلغ ست شركات، فيما يبلغ عدد الشركات في الشرق الأوسط 30 شركة.

وأوضح أبوالخالد، أن هذا العدد بسيط جدا لحجم الصناعات العسكرية والأنظمة الدفاعية، آملين بحلول 2030 وصول عدد الشركات في المملكة إلى 100 شركة.

وأشار الرئيس التنفيذي لنورثروب جرومان المتخصصة في صناعات الطائرات والصناعات العسكرية، إلى أن نسبة الصناعة المحلية للصناعات العسكرية في المملكة تبلغ 2 في المائة، مشيرا إلى أن التوجه الذي تطمح له جميع الشركات بأن تصل الصناعة المحلية العسكرية بحلول 2030 إلى 50 في المائة.

وأوضح أبوالخالد، أن شركة نورثورب جرومان تنفذ بعض المشاريع حاليا بنسبة توطين 50 في المائة، والعمل مع شركات محلية لديها قدرات التقنية والمعرفة.

ونورثروب غرومان هي شركة عالمية رائدة في مجال الأمن توفر أنظمة ومنتجات وحلولا مبتكرة للحكومات في جميع أنحاء العالم، وتقدم مجموعة من القدرات والتقنيات للتطبيقات من تحت سطح الأرض إلى الفضاء الخارجي والفضاء السيبراني.