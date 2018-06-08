تباين أداء البورصات الخليجية وسط عمليات جني أرباح على الأسهم القيادية

تباين أداء البورصات الخليجية أمس وسط عمليات جني أرباح، بينما ارتفعت البورصة المصرية هامشيا بالتزامن مع مبيعات المستثمرين العرب والأجانب.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.2 في المائة إلى مستوى 7663 نقطة بدعم من القطاعات القيادية.

وتصدر العقارات القطاعات المرتفعة بالسوق بنسبة 1.3 في المائة مع ارتفاع سهم "رأس الخيمة العقارية" و"الدار العقارية" بنسبة 1.54 في المائة، و1.45 في المائة على التوالي. كما ارتفع "الاتصالات" بنحو 0.6 في المائة مع صعود سهم "اتصالات" بالنسبة نفسها. كما صعد قطاعا الخدمات والصناعة بنسبة 0.4 في المائة، و0.40 في المائة على التوالي مع ارتفاع سهم "الخليج للمشاريع" 5.5 في المائة، و"جلفار" 1.4 في المائة.

وتراجع مؤشر دبي 0.46 في المائة إلى 3042 نقطة متأثراً بعمليات جني الأرباح على الأسهم القيادية.

وهبط قطاع العقارات 0.2 في المائة مع انخفاض سهم "إعمار العقارية" 0.2 في المائة. ونزل "السلع الاستهلاكية" 4.4 في المائة مع تراجع سهم "دي إكس بي" 5 في المائة، وهبط "المصارف" 1.2 في المائة مع انخفاض سهم "دبي الإسلامي" 2 في المائة. كما انخفض "التأمين" 0.82 في المائة مع تراجع سهم "دار التكافل" 1.9 في المائة، و"أمان" 1.5 في المائة.

وتراجعت بورصة قطر 0.9 في المائة إلى 9242.30 نقطة بضغط خمسة قطاعات أبرزها النقل والمصارف. وهبط "النقل" 3 في المائة، لانخفاض أسهم القطاع الثلاثة على رأسها "ناقلات" بنسبة 4.4 في المائة. ونزل "الصناعة" 0.9 في المائة، متأثراً بتراجع أسهم القطاع بشكل جماعي على رأسها "التحويلية" بـ 2 في المائة. وانخفض "المصارف" 0.2 في المائة، لهبوط سبعة أسهم أبرزها "الوطني" بنسبة 0.3 في المائة.

وارتفعت البورصة الكويتية 0.61 في المائة إلى 4787 نقطة. وصعدت سبعة قطاعات تصدرها "الاتصالات" بنحو 1.2 في المائة، فيما تراجع قطاعا "التأمين" و"الخدمات المالية" فقط، بنحو 0.6 في المائة للأول و0.3 في المائة للثاني.

وهبط مؤشر البحرين 0.25 في المائة إلى 1264 نقطة. وجاء على رأس التراجعات قطاع السياحة بـ 4 في المائة، متأثرا بهبوط سهم "فنادق الخليج" 5.77 في المائة.

وارتفع مؤشر مسقط 0.35 في المائة إلى 4597 نقطة. وصعد القطاع المالي 0.5 في المائة، وتصدر "إتش إس بس سي" الرابحين بنسبة 3.6 في المائة، وصعد "عمان والإمارات" 2.46 في المائة.

وفي القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.09 في المائة إلى 15923 نقطة وسط مبيعات المستثمرين العرب والأجانب ومشتريات المصريين. واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين للشراء بصافي 94.1 مليون جنيه، فيما اتجه الأجانب والعرب للبيع بصافي 20.9 مليون جنيه و73.2 مليون جنيه على التوالي. وصعد البنك التجاري الدولي 1.65 في المائة عند سعر 86 جنيها، بقيمة تداول بلغت 50.5 مليون جنيه.