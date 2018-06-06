الملك يستعرض مجالات التعاون مع رئيس جامبيا

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر الصفا بمكة المكرمة مساء اليوم جلسة مباحثات مع الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا.

وتم خلال المباحثات، استعراض العلاقات ومجالات التعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

حضر جلسة المباحثات، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

كما حضره من الجانب الجامبي، وزير الخارجية والتعاون الدولي أبوبكر داربو، وزير المواصلات والبنية التحتية باه لامين جوب، وزير السياحة والثقافة حمد باه، الأمين العام رئيس الخدمة المدنية حبيب درامي، وسفير جامبيا لدى المملكة عمر جبريل سالا.

