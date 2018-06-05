البورصة المصرية تخسر 15.5 مليار جنيه ومؤشرها الرئيسي يهبط 2.3%

سجلت مؤشرات البورصة المصرية هبوطاً حاداً وجماعياً لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات بيع مكثفة من صناديق الاستثمار والمؤسسات والأفراد المصريين، قابلها عمليات اقتناص للفرص من الأجانب والعرب ما أدى إلى تقليص خسائر السوق عند الإغلاق.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5ر15 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى1ر912 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 9ر849 مليون جنيه، فيما أوقفت البورصة التعامل على 26 شركة لتجاوزها نسب الهبوط المسموح بها خلال الجلسة الواحدة البالغة 5%.

وهبط مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 33ر2% ليبلغ مستوى 11ر16022 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنسبة 57ر1% ليبلغ مستوى 69ر818 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو 65ر1% ليبلغ مستوى 01ر2085 نقطة.