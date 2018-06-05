بعد الكشف عن وجود صدعين كبيرين يمتدان تحتها.. زلزال مدمر يهدد لندن

توقع باحثون من كلية لندن الإمبراطورية أن يضرب عاصمة المملكة البريطانية أكبر زلزال في تاريخها في المستقبل القريب.

وتوصل العلماء البريطانيون إلى هذه النتيجة بعد دراسة لملامح الصفائح التكتونية للمملكة المتحدة، كشفت عن وجود صدعين كبيرين يمتدان تحت العاصمة البريطانية.

وأكد العلماء أن بريطانيا شهدت 14 هزة أرضية في السنوات الـ 5 الأخيرة، وتراوحت شدتها من 2.5 إلى 3.7 درجة. وسجلت هذه الهزات جميعها بعيدا عن وسط البلاد، ووقعت في مناطق ذات كثافة سكانية قليلة، في حين أن الزلزال الذي يتوقعه العلماء في السنوات القليلة المقبلة يمكن أن يشكل كارثة حقيقية.

وسيكون سبب ارتفاع عدد الضحايا في زلزال تبلغ درجته 5 درجات في لندن هو الكثافة السكانية العالية، وبنية تحتية حساسة جدا لمثل هذه الكوارث الطبيعية. فسلسلة الهزات الأرضية المتوقعة ستكون كافية لشل المدينة وجعل إجلاء السكان مهمة شبه مستحيلة.

يذكر أن لندن شهدت زلزالا كبيرا منذ عدة قرون ضربها بقوة 5.5 درجة، عام 1580.