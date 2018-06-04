"سوسيتيه جنرال" يتوصل إلى اتفاق لتسوية تحقيقات بخصوص ليبيا وايبور

قال بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي اليوم الاثنين إنه توصل لاتفاقات من حيث المبدأ مع السلطات الأمريكية والفرنسية لتسوية تحقيقات تتعلق بتعاملاته في ليبيا وإدارته لسعر الفائدة المعروض بين البنوك (إيبور).

وأضاف سوسيتيه جنرال أن الغرامات التي سيتم سدادها نتيجة لهذا جرت تغطيتها بالفعل بمخصصات سابقة وتم تسجيلها في حسابات البنك. كان سوسيتيه جنرال قال في وقت سابق إنه جنب مخصصات بقيمة 2.3 مليار يورو (2.7 مليار دولار) تتعلق بتلك التحقيقات المختلفة.

وفي العام الماضي اتفق سوسيتيه جنرال على سداد مليار يورو لتسوية نزاع استمر طويلا مع المؤسسة الليبية للاستثمار.

وتوصل البنك الفرنسي إلى تسوية بعد مفاوضات استمرت 11 ساعة بشأن مزاعم المؤسسة الليبية للاستثمار بأن هناك معاملات جرت في إطار "مخطط احتيال وفساد" وتضمنت دفع البنك 58.5 مليون دولار إلى شركة مسجلة في بنما.

كما نفى سوسيتيه جنرال مطلع هذا الأسبوع إجراء أي محادثات على مستوى مجالس الإدارة بشأن الاندماج مع بنك أوني كريديت الإيطالي.