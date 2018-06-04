المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي تختار رئيساً ونائباً لرئيس مجلس الإدارة

أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بأن مجلس إدارتها المنتخب للدورة الجديدة بموجب قرار الجمعية العامة للمساهمين المُنعقدة بتاريخ 17-4-2018م، والذي سبق أن تم الإعلان عنه على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 18-4-2018م، قد اجتمع يوم الأحد الموافق 3-6-2018م، وقرر ما يلي بخصوص دورة المجلس الجديدة: 1- اختيار حمد السياري رئيساً لمجلس الإدارة. 2- اختيار سليمان القويز نائباً لرئيس مجلس الإدارة. 3- اختيار سليمان المنديل عضواً منتدباً للشركة. 4- تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس وهي: اللجنة التنفيذية، ولجنة الترشيحات، ولجنة المكافات، ولجنة المسؤولية الاجتماعية، ولجنة حوكمة الشركة. 5- تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية، والسوق المالية السعودية (تداول)، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام هيئة السوق المالية ولوائحه التنفيذية للدورة الجديدة. على أن تسري جميع تلك القرارات من بداية الدورة الجديدة، والتي تبدأ بتاريخ 1-7-2018م، ولمدة ثلاث سنوات.