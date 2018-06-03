"الكثيري القابضة" تحصل على تسهيلات ائتمانية من البنك العربي بقيمة 5 مليون ريال

أعلنت شركة الكثيري القابضة عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع البنك العربي بتاريخ 14-05-2018، إذ بلغت قيمة التسهيلات 5 مليون ريال وأخذها بضمان سند لأمر مقدم من قبل شركة الكثيري القابضة لصالح البنك العربي.

وتهدف الشركة من التسهيلات إلى تغطية التوسع في نشاط الشركة، حيث تمتد فترة التسهيلات إلى 30-04-2019 وقابلة للتجديد لمدد أخري.

