إستقالة بدر بن فرحان من مجلس إدارة «الأبحاث والتسويق» .. وغسان الشبل رئيسا جديدا

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق اليوم عن إستقالة رئيس مجلس الإدارة الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان بتاريخ 2018/06/02 من رئاسة مجلس الإدارة . كما تقرر تعيين الدكتور غسان بن عبد الرحمن الشبل رئيساً جديداً لمجلس الإدارة إعتباراً من تاريخ 2018/06/02 ولبقية دورة المجلس الحالية.

والأمير بدر بن عبدالله بن محمد وزير الثقافة من مواليد 1985 حاصل على البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود، بالإضافة إلى العديد من الدورات الخارجية، وهو عضو في مجلس إدارة الهيئة الملكية بالعلا، ومحافظٌ لها، كما أنه عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة، وسبق له العمل في القطاع الخاص لعدة سنوات رأس خلالها مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، ومجلس إدارة مؤسسة مسك للفنون.