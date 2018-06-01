روسيا والإمارات توقعان اتفاق شراكة يهدف إلى استقرار أسواق النفط

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد إعلان شراكة استراتيجية اليوم الجمعة يتضمن اتفاقا على مواصلة التعاون في مجال النفط والغاز. وقال الإعلان إن التعاون يهدف إلى تعزيز التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمية.