متوسط سعر خام دبي يرتفع في مايو لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2014

قال متعاملان في السوق اليوم الجمعة إن متوسط السعر المعروض لخام دبي على منصة وكالة بلاتس للتسعير بلغ في المتوسط 74.413 دولار للبرميل في مايو أيار مسجلا أعلى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014.

وعوضت عقود النفط الآجلة الخسائر التي سجلتها في وقت سابق اليوم الجمعة، لكن الخام الأمريكي يتجه إلى التراجع للأسبوع الثاني على التوالي تحت ضغط إنتاج الولايات المتحدة والتوقعات بزيادة إنتاج أوبك.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا إلى 67.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش، متعافيا من المستوى المنخفض الذي سجله خلال الجلسة عندما بلغ 66.81 دولار للبرميل بعد أن هبط نحو اثنين بالمئة يوم الخميس.

ولم يسجل خام القياس العالمي مزيج برنت تغيرا يذكر في الجلسة السابقة، لكنه ارتفع 16 سنتا اليوم إلى 77.72 دولار للبرميل بعد أن جرى تداوله على انخفاض عند 77.36 دولار للبرميل اليوم.

ويتجه خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي هذا الأسبوع إلى الانخفاض 1.5 بالمئة بعدما هبط الأسبوع الماضي بنحو خمسة بالمئة، بينما يتجه برنت إلى الارتفاع 1.3 بالمئة ليوسع الفارق بين الخامين.

ويرتفع إنتاج الخام الأمريكي إلى مستويات قياسية منذ أواخر العام الماضي. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس في تقرير شهري جديد إن الإنتاج قفز 215 ألف برميل يوميا إلى 10.47 مليون برميل يوميا.

وأبلغت مصادر رويترز الأسبوع الماضي بأن السعودية، القائد الفعلي لأوبك، وروسيا تناقشان زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا لتعويض انخفاض إنتاج فنزويلا ومعالجة المخاوف بشأن أثر العقوبات الأمريكية على الإنتاج الإيراني.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجون المستقلون تعهدوا بخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2018.