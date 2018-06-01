أنت هنا

رسومات بيانية وإنفوجرافيك

188 مليار ريال صادرات السعودية النفطية في الربع الأول.. ارتفعت 16 % رغم انخفاض الكميات

إكرامي عبدالله من الرياض
إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من رسومات بيانية وإنفوجرافيك