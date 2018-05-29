السوق الموازية تهبط 3 % إلى مستوى 3007 نقاط

تراجعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 3 في المائة لتغلق عند 3007 نقاط فاقدة 98 نقطة. وارتفعت قيم التداول 54 في المائة بنحو 278 ألف ريال لتصل إلى 788 ألف ريال، بمعدل 9000 ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 34 في المائة بنحو 11 ألف سهم لتصل إلى 44 ألف سهم متداول، بمعدل تدوير 0.3 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 51 صفقة بنسبة 37 في المائة لتصل إلى 86 صفقة. وتصدر المرتفعة "العمران" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 16.80 ريال وحيدا مقابل تراجع واستقرار البقية. بينما تصدر المتراجعة "باعظيم" بنسبة 5.66 في المائة ليغلق عند 25 ريالا، يليه "ثوب الأصيل" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 60 ريالا، وحل ثالثا "أبو معطي" بنسبة 3.4 في المائة ليغلق عند 10.82 ريال.

وكان الأعلى تداولا "أبو معطي" بقيمة 264 ألف ريال، يليه "باعظيم" بقيمة 197 ألف ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بقيمة 193 ألف ريال.