أعلنت مجموعة صافولا (الشركة) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الأحد 27 مايو 2018م الموافق 12 رمضان 1439هـ (حسب تقويم أم القرى) بمقر الإدارة العامة للمجموعة برج صافولا بحي الشاطئ، بمدينة جدة، والتي ترأس اجتماعها سعادة الأستاذ/ سليمان عبد القادر المهيدب - رئيس مجلس الإدارة، وبعد اكتمال النصاب القانوني اللازم للانعقاد وفقاً للنظام الأساس للشركة، حيث بلغت نسبة الحضور (55.60%) من رأس المال، عليه وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، حيث تم التصويت بالموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2017م قدرها 533.98 مليون ريال، أي بواقع ريال واحد للسهم، وهو مايمثل نسبة 10% من القيمة الإسمية لسهم الشركة.
- "صافولا" توزع 533.98 مليون ريال على المساهمين عن 2017.. تمثل 10% من القيمة الإسمية للسهم
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- "صافولا" توزع 533.98 مليون ريال على المساهمين عن 2017.. تمثل 10% من القيمة الإسمية للسهم
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