«مدن» تستعرض مصانعها الجاهزة في لقاء «غرفة الأحساء» حول مبادرة «نساند» لدعم تنمية المحتوى المحلي

شاركت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، بعرض تعريفي لمنتجها "المصانع الجاهزة"، في اللقاء المفتوح الذي نظمته بالأمس؛ الغرفة التجارية الصناعية في الأحساء، ممثلة في لجنة الصناعة والطاقة في مقرها الرئيس، بالتعاون مع برنامج تعزيز المحتوى المحلي الصناعي، والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، التي قدمت شرحا لمبادرتها الوطنية "نساند" لدعم تنمية المحتوى المحلي في المملكة، ودورها في تعزيز جهود التوطين، وتحقيق "رؤية المملكة 2030".

وأوضح بندر الطعيمي؛ مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في "مدن"؛ أن منتج المصانع الجاهزة هو أحد المشاريع الرائدة التي تقدمها "مدن" من واقع مسؤولياتها كواحدة من الجهات الممكنة للصناعة في المملكة، خدمة لشركائها من المستثمرين ورواد ورائدات الأعمال، ولا سيما في مجال الصناعات المتوسطة والخفيفة، وهي مصانع مبنية بكامل الجاهزية وبمواصفات نموذجية، قليلة التكلفة، تتناسب مع مشروعات شباب الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تم تشييدها وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية لتكوين بيئة إنتاجية متكاملة، بهدف توفير الوقت والجهد على المستثمر، تحفيزا له في التركيز على عملية الإنتاج مباشرة دون الدخول في إشكالات البناء والتصميم.

وأوضح الطعيمي؛ أن عدد المصانع الجاهزة بلغ حتى نهاية الآن أكثر من 408 مصانع مكتملة إنشائيا، تتوافر فيها كافة الخدمات من بنية تحتية مطورة وكهرباء واتصالات ومياه ومواقف للسيارات، ونظم الأمن والسلامة، روعي في تصميمها أن تكون متفاوتة في المساحة، وذلك تسهيلا لتركيب آلات وخطوط الإنتاج لأغلب الصناعات، وهو ما يوسع من الخيارات أمام المستثمرين، ويتوافق مع احتياجات المصانع التي تتباين في حاجتها إلى المساحة، ويجعلها متوافقة مع تشكيلة كبيرة من أنواع الصناعات.

وتناول ماجد الدغيش؛ مشرف المدن الصناعية في الأحساء، إنجازات "مدن" في مجال تطوير الخدمات داخل المدينة الصناعية الأولى و"واحة مدن" في الأحساء، مستعرضا الخطط التطويرية وإطلاق عدد من المشروعات والمبادرات الجديدة، خاصة في مجال المصانع الجاهزة، الذي تعول عليه "مدن" كثيرا ضمن خطتها للتنمية الاقتصادية، وسياساتها لتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي، وتطوير المحتوى المحلي.

وتستهدف المصانع الجاهزة؛ التي تتوافر حاليا في أكثر من 18 مدينة صناعية بمساحات مختلفة، الصناعات النظيفة ذات القيمة المضافة كالأنشطة الدوائية، والغذائية، والكهربائية، ومن المستهدف تغطية خمس مدن صناعية إضافية بحلول 2021، لتصبح المصانع الجاهزة متوافرة في 23 مدينة صناعية، بإجمالي أكثر من 1,000 وحدة.

يذكر أن "مدن" كانت قد وقعت اتفاقية مع "سابك" إبان إطلاق الأخيرة لبرنامجها "نساند" مطلع العام الجاري 2018، تضمنت دعم المحتوى المحلي وتمكين الصناعة.