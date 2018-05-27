مجلس إدارة المراعي يوافق على الخطة الخمسية للفترة 2019-2023

أعلنت شركة المراعي لمساهميها ، أن مجلس إدارتها قد استعرض في اجتماعه المنعقد مساء الأربعاء 23 مايو 2018 ، خطة الشركة (المراعي 2025) التي بدأت العام الماضي. وقد وافق مجلس الإدارة على خطة الأعمال الخمسية للفترة 2019-2023 والتي تعتبر الخطوة الأولى نحو (المراعي 2025). وقد أكد استعراض الخطة أن البنية التحتية ، من حيث العمليات والأفراد والنظم ، موجودة لتمكين الشركة من مواجهة تحديات المستقبل وتحقيق طموحها على المدى الطويل. ومن المخطط أن يصل مستوى الاستثمار الرأسمالي خلال الفترة 2019 - 2023 إلى 10.6 مليار ريال سعودي ، بما يتماشى مع دورة الاستثمار طويلة الأجل للشركة التي تتطلب استثمارات أقل توسعًا وتركيزًا على المزيد من الكفاءة والاستدامة. مكونات هذا الاستثمار ستكون استبدال الأصول الموجودة. تحسين القدرات الإنتاجية والقدرات في المزارع ومرافق التصنيع ؛ مرافق التوزيع والنقل؛ توسيع البصمة الجغرافية وتعزيز قدرات الابتكار وتطوير المنتجات. سيتم تمويل هذا البرنامج الاستثماري من خلال التدفق النقدي التشغيلي المتزايد للشركة ، وكذلك من خلال قنوات التمويل الأخرى مثل البنوك وصندوق التنمية الصناعية السعودي وصندوق التنمية الزراعية ، وبرامج الصكوك المحلية والدولية.