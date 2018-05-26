رئيس أودي: أزمة الديزل لم تنته بعد.. ولا نستبعد استدعاء المزيد من السيارات

قال روبرت شتادلر، رئيس شركة أودي الألمانية للسيارات، إنه لا يستبعد استدعاء المزيد من السيارات على خلفية فضيحة عوادم الديزل.

وفي تصريحات لصحيفة "اوجسبورجر الجماينه" الألمانية الصادرة اليوم السبت، قال شتادلر إن " أزمة الديزل لم تنته بعد".

وأضاف شتادلر أن شركته تصادف حالات لافتة للانتباه خلال قيامها بكشف كامل عن ملابسات فضيحة العوادم، مشيرا إلى أن الشركة تخطر السلطات على الفور بهذه الحالات.

وأوضح شتادلر أن " الاستدعاءات الجديدة ليست نتيجة للتقاعس بل على العكس فهي نتيجة للكشف المتتابع".

وفي النقاش الدائر حول حظر سير سيارات الديزل القديمة، طالب شتادلر بقاعدة موحدة على مستوى ألمانيا، وقال إنه لابد من منع أن يكون في ألمانيا قواعد تكون قاصرة فقط على بعض المناطق والطرق بالنسبة لسيارات بعينها من سيارات الديزل القديمة.

في الوقت نفسه، دافع شتادلر عن عقد قمة جديدة للديزل بحضور الحكومة الاتحادية والبلديات، وقال:" سيكون هذا منطقيا من أجل نقاش القضية بشكل موضوعي".

وأعرب شتادلر مجددا عن رفضه للاستقالة على خلفية التلاعب في برامج المحركات، وقال:" لست من النوع الذي يستسلم مبكرا".