النفط يهبط مع اقتراب الخروج "التدريجي" من اتفاق تقييد الإمدادات

انخفضت أسعار النفط أمس مع تلميح روسيا إلى أنها قد تزيد إنتاجها تدريجيا بعدما ظلت تفرض قيودا على الإمدادات بالتنسيق مع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" منذ عام 2017.

وقال محمد باركيندو أمين عام "أوبك"، "إن مستوى الالتزام باتفاق خفض إنتاج النفط مرتفع للغاية"، مضيفا في تصريحات للصحفيين خلال زيارته إلى مدينة سان بطرسبرج الروسية "إن المخاوف من انخفاض مستوى الالتزام بالاتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجين المستقلين بعد تعافي أسعار النفط لم تتحقق، في الوقت الذي يتراجع فيه إنتاج فنزويلا بسبب أزمة اقتصادية بينما أصبح الإنتاج الإيراني مهددا بعقوبات أمريكية".

وبحسب "رويترز"، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 78.63 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 16 سنتا عن التسوية السابقة وأكثر من 2.2 في المائة دون أعلى مستوى في سنوات، الذي سجلته في السابع عشر من أيار (مايو) عندما بلغت 80.50 دولار للبرميل.

وكسر برنت حاجز 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى في أكثر من ثلاث سنوات في وقت سابق من أيار (مايو)، وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70.60 دولار للبرميل بانخفاض قدره 11 سنتا عن التسوية السابقة.

وصعد إنتاج الولايات المتحدة من النفط بشكل هامشي خلال الأسبوع الماضي، لكنه لا يزال يحتفظ بمكانة المستويات القياسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن إنتاج الولايات المتحدة النفطي زاد بمقدار ألفي برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي في 18 أيار (مايو) الجاري ليصل إلى 10.725 مليون برميل يومياً، وبذلك يواصل إنتاج الخام الأمريكي تسجيل مستويات قياسية على أساس أسبوعي.

وذكر البيان أن الواردات الأمريكية من النفط شهدت زيادة قدرها 558 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي ليصل إجمالي الواردات إلى 8.159 مليون برميل يومياً.

في حين هبطت الصادرات النفطية للولايات المتحدة في نفس الفترة المقارنة بمقدار 818 ألف برميل يومياً ليتراجع إجمالي الصادرات الأمريكية إلى 1.748 مليون برميل يومياً.

وأثرت قفزة مخزونات النفط الأمريكية سلبياً في الخام بعدما ارتفعت بمقدار 5.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، إضافة إلى استمرار الصعود القياسي لإنتاج الولايات المتحدة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة "إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كوشينج في ولاية أوكلاهوما هبطت 1.123 مليون برميل"، وأضافت أن "معدل استهلاك مصافي التكرير للخام انخفض بمقدار سبعة آلاف برميل يوميا، بينما ارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.7 نقطة أساس".

وزادت مخزونات البنزين بمقدار 1.9 مليون برميل، مقارنة بتوقعات لمحللين بانخفاض قدره 1.4 مليون برميل في استطلاع.

وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت بمقدار مليون برميل مقارنة بتوقعات لهبوط قدره 1.3 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، لكن بأقل من توقعات المحللين، وكشفت البيانات أن مخزونات الغاز الطبيعي ارتفعت بمقدار 91 مليار قدم مكعبة في الأسبوع الماضي لتصل إلى 1629 مليار قدم مكعبة.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة سترتفع بمقدار 92 مليار قدم مكعبة.

أما على أساس سنوي، فتراجعت مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بمقدار 804 مليارات قدم مكعبة مقارنة بمستوياتها في الفترة نفسها من العام الماضي.