«ماهر» .. مبادرة تحدد توجهات الطلاب الفنية المستقبلية

تعكف وزارة التعليم على إطلاق مبادرة "ماهر" التي تعنى بتوفير ورش فنية في المدارس الثانوية بداية من العام المقبل، لتدريب الطلاب على المهن المختلفة وتعزيز الاتجاهات الإيجابية ما يحقق تزويد الطلاب والطالبات بالمهارات المهنية والتقنية الأساسية.

وقال الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم "إن المبادرة تساعد على تعزيز اتجاهات الطلاب بهدف البدء في توفير البيئة الملائمة لاكتشاف ميولهم ومهاراتهم لمساعدتهم على تحديد توجهاتهم الفنية المستقبلية، من خلال تقديم برامج مهنية في ورش فنية تقنية تنفذ داخل المدارس".

وأوضح العيسى خلال توقيع اتفاقية مبادرة "ماهر" في الرياض أمس، أن هذه المبادرة ستقوم بفتح شراكات دولية مع فريق من جامعة كاليفورنيا بيركلي ومعهد آم آي تي لتقديم خدمات ودراسات استشارية للمبادرة، مشيرا إلى أن المبادرة تتضمن الخدمات الاستشارية وتنفيذ عدد من الدراسات الخاصة بمتطلبات المدارس والورش الفنية والمناهج. من جانبه، قال الدكتور عبد الرحمن العاصمي نائب وزير التعليم، إن مشاريع هذه المبادرة تستهدف تعريف الطلاب بمهارات فنية مختلفة التي بدورها تتطلب تدريب المعلمين والمعنيين بالتدريس في قطاعي البنين والبنات وتطوير الأدوات والأساليب والمفاهيم المتعلقة بها إلى جانب تجهيز الورش الفنية والأدوات والمناهج المستخدمة بأسلوب يتماشى مع رغبات الطلاب واحتياجاتهم.

بدوره، أشار الدكتور نياف الجابري وكيل وزارة التعليم للبنين، إلى أنه سيتم بناء مواصفات المناهج والمعايير والكفايات اللازمة في الورش الفنية المستهدفة في المبادرة، إضافة إلى منظومة مؤشرات الأداء واستراتيجيات التعلم والتدريس ومعايير وأساليب التطوير، وتعزيز ومساهمة التعليم والتنمية من خلال توظيف تلك الممكنات في إحداث الأثر، وتعزيز دور التعليم في تنمية كفايات الطلاب وتلبية احتياجات المجتمع.