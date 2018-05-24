الآلاف من سكان بورتوريكو بدون كهرباء مع اقتراب موسم الأعاصير

قالت سلطات الطوارئ في الولايات المتحدة اليوم الخميس إن حوالي 14000 من سكان بورتوريكو في المناطق النائية لا يزالون بدون كهرباء بعد موسم العواصف في العام الماضي، وذلك قبل أيام من بدء موسم الأعاصير.

غير أن أكثر من 99 % من السكان مرتبطون الآن بشبكة كهرباء مستقرة لكنها هشة، وفقا لما ذكره مايك بيرن مدير ادارة الازمات بوكالة ادارة الطوارئ الاتحادية.

وبعد أن دمر الإعصار ماريا الجزيرة في سبتمبر، استغرق الأمر عدة أشهر لإعادة ربط غالبية المنازل بالتدريج بشبكة الكهرباء.

وقال بيرن إن تعامل الوكالة فيما يتعلق بمواجهة إعصار ماريا كان الأكبر والأكثر تكلفة في تاريخ الوكالة.

وشارك نحو 20 ألف في بعض الأحيان في التعامل مع حالات الطوارئ.

وكان الرئيس دونالد ترمب قد تعرض لانتقادات بسبب أسلوب التعامل مع الأزمة العام الماضي.