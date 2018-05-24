المزارع السعودية تنتج 14 مليون بيضة يوميا .. 28 % في مكة

بلغ إنتاج المشاريع والمزارع المتخصصة في إنتاج البيض في 11 منطقة سعودية نحو 5.15 مليار بيضة خلال العام الماضي 2017، بمعدل إنتاج يومي يقدر بما يقارب 14 مليون بيضة. ووفقا لإحصائية حديثة لوزارة البيئة والمياه والزراعة اطلعت "الاقتصادية" عليها، فقد نما إنتاج البيض في المشاريع والمزارع المخصصة في عام 2017 بنسبة 1 في المائة مقارنة بعام 2016 الذي يقدر عدد البيض المنتج نحو 5.1 مليار بيضة. واستحوذت مشاريع ومزارع منطقة مكة المكرمة على 28 في المائة من إنتاج البيض وذلك بإنتاج 1.42 مليار بيضة، تلتها منطقة الرياض التي أنتجت مشاريعها نحو 1.37 مليار بيضة. فيما احتلت المنطقة الشرقية المرتبة الثالثة في إنتاج البيض وذلك بإنتاج 1.19 مليار بيضة، تليها منطقة القصيم بإنتاج 384 مليون بيضة، فيما سجلت منطقة الجوف أقل المناطق في إنتاج البيض بإنتاج 860 ألف بيضة خلال العام الماضي. يأتي ذلك في الوقت الذي رفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الحظر المؤقت الذي فرضته على استيراد بيض التفقيس والصيصان من السويد وألمانيا وسلوفاكيا. وأوضح الدكتور سند الحربي؛ مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية في الوزارة، أن رفع الحظر جاء بناء على متابعة الوضع الصحي البيطري في دول العالم، من خلال موقع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) إذ تبين عدم تسجيل بؤر جديدة لمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة خلال الأشهر الثلاثة الماضية. فيما اعتمدت الوزارة تمويل مشاريع زراعية بأكثر من 150 مليون ريال، إذ غطت المشاريع الزراعية الموافق على تمويلها عدة مناطق في المملكة شملت مشاريع في مجالات الدواجن اللاحمة والبيوت المحمية وتصنيع التمور. وبلغ إجمالي تمويل قطاع الدواجن اللاحمة بأكثر من 18 مليون ريال، وتمويل مشاريع بيوت محمية بأكثر من تسعة ملايين ريال، إضافة إلى تمويل مصنع تمور بنحو 11 مليون ريال، وتمويل رأسمال عامل غير مباشر بالشراكة مع المصارف التجارية لتمويل استيراد مستلزمات زراعية بقيمة تجاوزت 112 مليون ريال.