مديرة صندوق النقد : الدين التجاري والسيادي العالمي مبعث خطر

قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن مستويات ديون الشركات والديون السيادية تنطوي على مخاطر. وأضافت متحدثة خلال منتدى اقتصادي في سان بطرسبرج بروسيا أن حديث الحماية التجارية يهدد الثقة في التجارة الدولية.
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