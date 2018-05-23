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أخبار الشركات- محلية

هيئة السوق المالية : "صناعة الورق" تخفض رأس مالها إلى 245 مليون ريال

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب الشركة السعودية لصناعة الورق تخفيض رأس مالها من (450.000.000) ريال إلى (245.000.000) ريال وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من (45.000.000) سهم إلى (24.500.000) سهم. وهذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة. وسوف تنشر الشركة تقرير معد من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال.

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