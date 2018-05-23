تبنى الكونغرس الأمريكي أمس قانونا يخفف الضوابط المصرفية التي فرضت بعد الأزمة المالية في 2008 بهدف حماية دافعي الضرائب من أي صدمة اقتصادية جديدة. وأقر مجلس النواب بأغلبية 258 صوتا مقابل 159 النص بعد تبنيه في مجلس الشيوخ. وقد أرسل إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس دونالد ترامب. ويعفي النص آلاف المصارف الصغيرة والمتوسطة من قانون دود فرانك الذي أقر في عام 2010 لكنه يبقي على التشريعات الأساسية للمؤسسات المالية الكبرى. وقال البيت الأبيض إن هذا الإجراء يحمي المصارف من القوانين المبالغ فيها.
- الكونغرس يخفف الضوابط المفروضة على المصارف من بعد أزمة 2008
- تراجع واردات الصين من كوريا الشمالية 87.4 % في 4 أشهر
- "تداول" : تعليق تداول سهم "ساسكو" لإكمال تطبيق أثر التغير في رأس المال
- الليرة التركية تواصل انهيارها الحاد مقابل الدولار وتسجل 4.75
- بلومبرج : (زد تي إي) تقدر خسائر العقوبات الأمريكية بنحو 3.1 مليار دولار
- الرئيس الأمريكي يدرس خفضا بنسبة 10% في الصادرات الأوروبية
- النفط ينخفض إلى 79.53 دولار .. و "أوبك" ربما تخفف القيود على الإمدادات
أخبار اقتصادية- عالمية
- الحكم على الرئيسة الكورية الجنوبية المعزولة بالسجن 24 عاما في فضيحة فساد
- العملة الإيرانية تنهار.. وارتباك وتهافت على مكاتب الصرافة بحثا عن الدولار
- الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي عند 4.5 مقابل الدولار
- سيارات الديزل تفقد أسعارها في الأسواق الألمانية.. ولا مشترين
- انهيار عملة «بيتكوين».. فقدت ثلث قيمتها في 5 أيام
- وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مصارف وشخصيات بتهمة تحويل أموال لحزب الله
- وزارة التجارة الصينية: نعارض بشدة الرسوم الجمركية الأمريكية
- التضخم في فنزويلا بلغ 454% في الربع الأول من 2018
- 200 مليار دولار خسائر متوقعة لاستثمارات طهران في الطاقة
- «أمازون».. سمكة قرش تبتلع سوق تجارة التجزئة العالمية
أضف تعليق