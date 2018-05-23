الكونغرس يخفف الضوابط المفروضة على المصارف من بعد أزمة 2008

تبنى الكونغرس الأمريكي أمس قانونا يخفف الضوابط المصرفية التي فرضت بعد الأزمة المالية في 2008 بهدف حماية دافعي الضرائب من أي صدمة اقتصادية جديدة. وأقر مجلس النواب بأغلبية 258 صوتا مقابل 159 النص بعد تبنيه في مجلس الشيوخ. وقد أرسل إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس دونالد ترامب. ويعفي النص آلاف المصارف الصغيرة والمتوسطة من قانون دود فرانك الذي أقر في عام 2010 لكنه يبقي على التشريعات الأساسية للمؤسسات المالية الكبرى. وقال البيت الأبيض إن هذا الإجراء يحمي المصارف من القوانين المبالغ فيها.