معهد البترول: مخزونات النفط الأمريكية تهبط 1.3 مليون برميل الأسبوع الماضي

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي اليوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي بينما سجلت مخزونات البنزين زيادة غير متوقعة.

وقال معهد البترول إن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن عشر من مايو أيار لتصل إلى 433.9 مليون برميل بينما كان محللون قد توقعوا هبوطا قدره 1.6 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بواقع 822 ألف برميل.

وأشارت بيانات معهد البترول إلى أن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 980 ألف برميل في حين كانت توقعات محللين شملهم استطلاع لرويترز تشير إلى هبوط قدره 1.4 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.3 مليون برميا متماشية مع التوقعات.

وقال معهد البترول إن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفضت الأسبوع الماضي بمقدار 417 ألف برميل يوميا إلى 7.8 مليون برميل يوميا.