الأسهم السعودية تستعيد حاجز 8000 نقطة بدعم "المواد الأساسية" .. والسيولة ترتفع 29 %

استعادت الأسهم السعودية حاجز 8000 نقطة لتغلق عند 8044 نقطة بمكاسب 48 نقطة بنسبة 0.6 في المائة، مع نمو في السيولة بنسبة 29 في المائة بنحو 713 مليون ريال لتصل إلى 3.1 مليار ريال. وذلك بدعم من قطاع المواد الأساسية وبشكل أساسي من سهم "سابك". وكانت السوق شهدت استقرارا وميلا نحو التراجع في أول الجلسة إلا أنه بعد نشاط سهم "سابك" وتجاوز المؤشر حاجز 8000 نقطة بدأ التزايد في النشاط حتى نهاية الجلسة. ومع إغلاق المؤشر فوق متوسط 21 يوم، الاستقرار عند المستويات الحالية سيعزز من شهية المخاطرة ما سيدفع بالسوق لمستويات أعلى عند 7300 نقطة.





الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7996 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8046 نقطة رابحا 0.62 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7969 نقطة فاقدا 0.34 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8044 نقطة مرتفعا 48 نقطة بنسبة 0.6 في المائة. وارتفعت السيولة 713 مليون ريال بنسبة 29 في المائة لتصل إلى 3.1 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 36 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 23 في المائة بنحو 24 مليون سهم متداول لتصل إلى 129 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.25 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 10 في المائة بنحو ثمانية آلاف صفقة لتصل إلى 87 ألف صفقة.





أداء القطاعات

تراجعت سبعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.65 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.4 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 0.26 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "المواد الأساسية" بنسبة 1.59 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 1.43 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنسبة 1.16 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 39 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 22 في المائة بقيمة 685 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 13 في المائة بقيمة 398 مليون ريال.





أداء الأسهم

تصدر المرتفعة "العقارية" بنسبة 7.7 في المائة ليغلق عند 33.02 ريال، يليه "ساب تكافل" بنسبة 5.93 في المائة ليغلق عند 20.37 ريال، وحل ثالثا "شمس" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 33.69 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الخضري" بنسبة 2.6 في المائة ليغلق عند 8.36 ريال، يليه "مكة" بنسبة 2.2 في المائة ليغلق عند 80 ريالا، وحل ثالثا "بدجت السعودية" بنسبة 2.2 في المائة ليغلق عند 33.52 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 709 ملايين ريال بنسبة 22 في المائة، يليه "الإنماء" بقيمة 368 مليون ريال بنسبة 12 في المائة، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 249 مليون ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية