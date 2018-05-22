"الكهرباء": أكثر من 100 مليون ريال تكلفة المشاريع الجديدة في مكة المكرمة

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن مشاريعها الجديدة بمنطقة مكة المكرمة التي تجاوزت تكلفتها 100 مليون ريال والخطط الفنية الخاصة بإدارة فرق الطوارئ والاستعدادات التي تم اتخاذها على مدار الأشهر الماضية، نجحت في تعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية خلال موسم العمرة وشهر رمضان المبارك وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام وتوفير كل ما من شأنه العمل على راحة ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم في سكينة ويسر. وأوضحت "السعودية للكهرباء" أن خبرة كوادر الشركة والكفاءات الوطنية المُدربة على إدارة وتشغيل فرق الطوارئ الكهربائية واستخدامها لأحدث التقنيات المتمثلة في نظام (DAS) ونظام إدارة الفرق الميدانية (FFMS) أسهم في تقليل الانقطاعات إلى أدنى المستويات وسرعة التعامل مع أي انقطاعات طارئة إن وجدت. وأضافت الشركة أن عمليات الصيانة الوقائية التي تم تنفيذها على مدار الأشهر الماضية كان لها دور فاعل في دعم موثوقية الخدمة بجميع المناطق المختلفة بمدينة مكة المكرمة وخاصة المنطقة المركزية ومنطقة الحرم، وإسكان المعتمرين والفنادق والمرافق الهامة، وأنه تم تنفيذ عمليات صيانة لعدد 69521 عداد و 29100 كبائن توزيع و 17157 محطات توزيع، إضافة إلى 242 مولدات كبار المشتركين".

وحول المشاريع الكهربائية الجديد وتعزيز موثوقية الخدمة أفادت "السعودية للكهرباء" بأن مشاريع ربط محطات التحويل وتعزيز شبكات الجهد المتوسط في المنطقة المركزية ومناطق إسكان الحجاج بلغت تكلفتها 93 مليون ريال وبلغ إجمالي أطوال الكيابل المستخدمة في المشاريع 392 كلم فيما تم تعزيز الشبكة الكهربائية للمناطق السكنية وإسكان المعتمرين بشبكات جهد منخفض بإجمالي أطوال كابلات 49 كلم وبتكلفة 10 مليون ريال وتعزيز الشبكة بعدد 17 محطة بقيمة 4 مليون ريال. وبينت الشركة أنه يتم تغذية المسجد الحرام عن طريق 5 محطـات تحويل رئيسية جهد 13.8/110 كيلو فولت وهي محطة تحويل جبل قبيس ومحطة تحويل الشبيكة ومحطة تحويل الشامية 1 ومحطة تحويل الحرم 2 ومحطة تحويل الشامية 2 إضافة لمحطات التوليد الاحتياطية التابعة للرئاسة العامـة لشـؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وهما محطة توليد كدي ومحطة المولدات الاحتياطية الخاصة بتغذية الأحمال الكهربائية في مبني التوسعة والساحات ومباني الخدمات.