مجموعة "ماركس أند سبنسر" ستغلق العشرات من متاجرها في بريطانيا

ستغلق مجموعة "ماركس أند سبسنر" البريطانية العشرات من متاجرها في المملكة المتحدة بسبب مشاكل تواجه قطاع التوزيع الذي يعاني من صعود التجارة الالكترونية وسعي المستهلكين للاقتصاد في انفاقهم، بحسب الصحف البريطانية.

وستغلق المجموعة البريطانية العملاقة نحو مئة من متاجرها الكبرى التي تبيع الاطعمة والملابس بسبب تراجع الايرادات والارباح، بحسب ما افادت الاثنين صحيفة "ذي غارديان".

وبحسب صحيفة "صنداي تايمز" ستغلق "ماركس أند سبنسر" 40 متجرا.

وتمتلك المجموعة نحو الف متجر في المملكة المتحدة، بينها نحو 300 متجر كبير للاطعمة والالبسة والمنتجات المنزلية ونحو 700 مركز مخصص فقط لبيع الاطعمة.

ويتوقع المستثمرون ان تعلن المجموعة التي ستنشر الاربعاء نتائجها السنوية انخفاضا في الارباح يبلغ بحسب تقديرات خبراء بلومبرغ نحو 573 مليون جنيه (قبل احتساب الضرائب)، مقابل 614 مليون جنيه في السنة السابقة.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس رفض متحدث باسم المجموعة التعليق على هذه المعلومات.

الا ان المتحدث قال "نحن واضحون بشأن مشاريع +ماركس أند سبنسر+ بتسريع برنامجنا لاغلاق متاجر، وبشأن التدابير التي يجب ان نتخذها لبناء مؤسسة ذات نمو مستدام ومربح".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اعلن مدير عام المجموعة ستيف روو ان "ماركس أند سبنسر" تواجه ظروفا معاكسة في قطاع الاطعمة الذي سنتصدى (لمشاكله) العام المقبل".