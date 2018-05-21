"هيونداي موبيس" تعتزم تطوير وحدات استشعار السيارات ذاتية القيادة بحلول 2020

كشفت شركة صناعة مكونات السيارات الكورية الجنوبية "هيونداي موبيس" اليوم الاثنين اعتزامها استغلال ساحة الاختبارات التابعة لها التي افتتحها في منطقة "سيوسان" بإقليم "ساوث شانج شيونج" في يونيو من العام الماضي كساحة اختبار للتقنيات الجديدة بهدف التحول إلى شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا سيارات المستقبل.

وذكرت الشركة أنها تعتزم إنتاج وحدات استشعار السيارات ذاتية القيادة بحلول 2020 في إطار سعيها إلى قيادة السوق العالمية في مجال تكنولوجيا القيادة الذاتية للسيارات.

وأشارت الشركة الكورية الجنوبية إلى اعتزامها زيادة ميزانية الأبحاث والتطوير لديها من 7% من إجمالي مبيعاتها من مكونات السيارات حاليا إلى 10% من إجمالي المبيعات بحلول 2021. كما تعتزم استثمار 50% من ميزانية الأبحاث والتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي ترتبط بشدة بتكنولوجيا القيادة الذاتية للسيارات.

وقال "يانج سيونج ووك" النائب التنفيذي لرئيس مركز أبحاث وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة "هيونداي موبيس": "نحن نستثمر بقوة في تكنولوجيا القيادة الذاتية. كما سنزيد عدد العاملين في قطاع الأبحاث والتطوير لتكنولوجيا القيادة الذاتية من 600 عامل حاليا إلى أكثر من 1000 عامل بحلول 2021 مع زيادة عدد السيارات الاختبارية لتكنولوجيا القيادة الذاتية المعروفة باسم إم. بيللي من 3 سيارات حاليا إلى 20 سيارة في العام المقبل".

يذكر أن "هيونداي موبيس" وقعت اتفاق شراكة مع شركات ألمانية لتطوير أنظمة رادار متنوعة منها شركتي "إس.إم.إس" و"أيه.إس.تي.واي.إكس" اللتين تمتلكان أفضل قدرات تصميم أنظمة الرادار المستخدمة في السيارات ذاتية القيادة.

وتعتزم "هيونداي موبيس" تطوير 5 رادارات للسيارات ذاتية القيادة بالتعاون مع "إس.إم.إس" و"أيه.إس.تي.واي.إكس" والتي تتيح للسيارات رصد أي أجسام أو أشياء موجودة في محيطها بزاوية 360 درجة بنهاية العام الحالي على أن يبدأ إنتاج هذه الأنظمة على نطاق تجاري بحلول 2021.