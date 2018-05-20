واشنطن تؤكد تعليق الرسوم الجمركية وتفادي حرب تجارية مع الصين

أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين اليوم الاحد تعليق الرسوم الجمركية على البضائع الاميركية والصينية غداة إعلان "توافق" بين البلدين للحد من العجز التجاري الأمريكي.

وقال الوزير لشبكة "فوكس نيوز" "لقد اتفقنا على اطار" بهدف التوصل الى اتفاق، مؤكدا ان الخطابات الحالية تعلق احتمال نشوب حرب تجارية.

واضاف "بالتالي، في الوقت الراهن، اتفقنا على تعليق الرسوم، فيما نعمل على تطبيق هذا الاطار".

وكانت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلت عن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي تأكيده ان "الطرفين توصلا الى توافق ينص على عدم خوض حرب تجارية وعلى التوقف عن زيادة الرسوم الجمركية من قبل كل منهما".

ويأتي هذا الاعلان بعد مفاوضات رفيعة المستوى جرت في واشنطن، بعد اشهر من التوتر بين القوتين العظميين على اثر تنديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالعجز في الميزان التجاري الأمريكي مع الصين.

ولم يذكر الطرفان ارقاما بينما يطالب البيت الابيض بخفض قدره 200 مليار دولار بحلول العام 2020 لعجز الولايات المتحدة مع الصين بعدما تجاوز العام الماضي 375 مليار دولار.