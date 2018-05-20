308.9 مليار دولار إجمالي النقد الأجنبي الخليجي .. 52.3 % نصيب السعودية

بلغ إجمالي النقد الأجنبي لدول الخليج بنهاية الربع الأول من العام الجاري، نحو 308.9 مليار دولار، بزيادة تقدر بـ13.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 295.6 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من 2017.

وارتفع إجمالي النقد الأجنبي لدول الخليج، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2018، بنحو 4.5 في المائة، مقارنة بنهاية الربع الأخير من العام الماضي.

وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات المصارف المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي، فإن النقد الأجنبي السعودي شكل نحو 52.2 في المائة من إجمالي النقد الأجنبي لدول الخليج بنهاية الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ 161.48 مليار دولار من إجمالي النقد الأجنبي البالغ 308.9 مليار دولار.

يأتي تحسن النقد الأجنبي بعد زيادة أسعار النفط خلال الفترة الماضية، بشكل رئيس، حيث ارتفعت أسعار النفط لسلة "أوبك" خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بنحو 2.8 في المائة، حيث كان متوسط سعر سلة "أوبك" نحو 63.9 دولار، مقارنة بنحو 62.1 دولار بنهاية ديسمبر من عام 2017، فيما كانت الأسعار لسلة "أوبك" بنهاية الربع الأول من العام الماضي، نحو 51 دولارا.

وجاءت ثانية الإمارات من حيث النقد الأجنبي ، والذي بلغ نحو 73.8 مليار دولار وبنسبة 23.9 في المائة من إجمالي النقد في الدول الخليجية، بينما أتت الكويت ثالثا بنحو 32.8 مليار دولار وبنسبة 10.6 في المائة من الإجمالي.

في حين بلغ الاحتياطي الأجنبي لقطر نحو 32.3 مليار دولار، فيما بلغ النقد الأجنبي لعمان نحو 6.99 مليار دولار، ونحو 1.41 مليار دولار للبحرين.

ويأتي النمو بالنقد الأجنبي بعد النمو في كل من الإمارات بنحو 5.7 في المائة، وكذلك الكويت بنحو 5.1 في المائة وبنحو 3.5 في المائة للسعودية، في حين نما النقد الأجنبي بشكل طفيف لقطر وبنحو 0.8 في المائة.

ويمثل النقد الأجنبي كل من الأرصدة النقدية بالعملة الأجنبية وكذلك الودائع بالخارج، في حين لم تشمل الاحتياطيات من الذهب أو الاستثمارات المالية بالخارج.



* وحدة التقارير الاقتصادية