بوتين يؤكد استمرار تدفق الغاز لأوكرانيا برغم خط الأنابيب الموجه لألمانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة إن الغاز الطبيعي الروسي قد يستمر في التدفق إلى أوكرانيا المجاورة بعد اكتمال عملية توسيع خط أنابيب يتجه مباشرة إلى ألمانيا.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقده مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في منتجع سوتشي بجنوب البلاد إن "وقف نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا ليس أمرا مسلما به، وأن الإمدادات ستستمر إذا كانت مجدية اقتصاديا".

وتتخوف كييف من أنها قد تخسر رسوم عبور الغاز من روسيا إلى أوروبا. ويعد ذلك العبور مصدرا رئيسيا للعائدات بالنسبة لأوكرانيا.

وأعطت ألمانيا موافقتها النهائية لروسيا لتمديد خط أنابيب نورد ستريم الذي ينقل الغاز الطبيعي الروسي مباشرة إلى ألمانيا، على الرغم من الاحتجاجات من جانب القيادة الأوكرانية التي قالت إن المشروع يضعف العقوبات.

وكان وزير الشؤون الاقتصادية والطاقة الألماني بيتر ألتماير قد زار أوكرانيا مرتين هذا الأسبوع من أجل التأكيد على دعم برلين لأوكرانيا في وقت بدأت فيه روسيا أعمال بناء توسيع الخط، نورد ستريم 2.

كما زار ألتماير روسيا هذا الأسبوع للقاء مسؤولين كبار. وعبر عن ثقته بعد الاجتماع بميدفيديف أن موسكو وكييف سيتوصلان قريبا لاتفاق بشأن توريد الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا.