أمريكا والإمارات تتوصلان إلى صيغة مشتركة تتعلق باتفاقية الأجواء المفتوحة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم أنها توصلت مع الإمارات العربية المتحدة إلى صيغة مشتركة تتعلق باتفاقية الأجواء المفتوحة بين الولايات المتحدة والإمارات تعود بالفائدة للطيارين والمشرفين على الطيران والعاملين في مجال صناعة الطيران الأمريكية بشكل عام.

وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض اليوم, أن هذة الصيغة المشتركة التي تم التوصل إليها تضمنت الاعتراف بأن الإعانات الحكومية تقوض من المنافسة الصحية والعادلة، كما تضمنت التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالشفافية المالية والإلتزام بمعايير المحاسبة والتدقيق لتجعل ممارساتها أكثر انفتاحًا وأن تخضع للرأي العام.

وأضاف البيان, أن شركات الطيران التابعة للإمارات العربية المتحدة ليس لديها خطط حالية لبدء طرق طيران تجارية جديدة، مشيراً إلى أنه تم العمل لإيجاد هذة الصيغة المشتركة عن طريق عمل فريق في البيت الأبيض وشارك في قيادته مكتب التجارة والسياسة الصناعية والمجلس الاقتصادي الوطني، وتضم ممثلين من وزارة الخارجية ووزارة النقل وغيرها من الوكالات الفيدرالية الرئيسية. ومن خلال هذة الصيغة المشتركة أكد الرئيس دونالد ترامب مرة أخرى على التزامه بايجاد المزيد من فرص العمل والتزامه بوعده للشركات الأمريكية.