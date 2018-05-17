وزير الطاقة لنظيرة الهندي: دعم النمو الاقتصادي العالمي هو أحد الأهداف الرئيسية للمملكة

أجرى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، مكالمة هاتفية مع وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي السيد ذارمندرا براذان، لمناقشة التعاون المشترك القائم بين البلدين، وأيضًا - وعلى وجه الخصوص - لمناقشة الموقف الحالي الذي تشهده السوق النفطية.

وأطلع المهندس الفالح الوزير الهندي على آخر مستجدات مشاوراته الجارية مع الزملاء من كبريات الدول المنتجة للنفط، سواء داخل أوبك أو خارجها، ومن بينهم معالي وزير الطاقة الروسي، وكذلك وزير الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يشغل أيضًا منصب رئيس مؤتمر أوبك .

وأعرب الوزير الهندي السيد براذان عن قلقه إزاء ارتفاع الأسعار وأثر ذلك على المستهلكين والاقتصاد الهندي، مشددًا على رغبته في أن تظل الأسعار مستقرة ومعتدلة .

وأكد المهندس خالد الفالح للسيد براذان أن دعم نمو الاقتصاد العالمي يعد واحدًا من الأهداف الأساسية للمملكة، وشدد على التزامه بالمحافظة على استقرار الإمداد وعلى أن المملكة ستعمل - بالتعاون مع الدول المنتجة الأخرى - على ضمان توفر إمدادات كافية لمعادلة أي نقص محتمل في المعروض وضمان بقاء الأسعار في مستويات معتدلة.

