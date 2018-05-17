الاقتصاد العالمي سيسجل نموا نسبته 3,2 % يفوق التوقعات لـ2018 و2019

أعلنت الامم المتحدة أنها تتوقع ان يسجل الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 3,2 بالمئة يفوق التوقعات المعلنة للعامين 2018 و2019. وافاد تقرير انه "من المتوقع ان يرتفع اجمالي الناتج المحلي باكثر من ثلاثة بالمئة في 2018 و2019". وأعلنت الامم المتحدة ان تخطي نمو الاقتصاد العالمي للتوقعات يعكس "نموا قويا في الدول المتطورة اقتصاديا والاجواء العالمية المؤاتية للاستثمارات". وترفع هذه الارقام التقديرات السابقة للنمو للعام 2018 بنسبة 0,2 بالمئة مقارنة بتوقعات كانت اعلنت اواخر 2017، وبنسبة 0,1 بالمئة للعام 2019. واشار التقرير الى "تسارع نمو التجارة العالمية، ما يعكس زيادة الطلب العالمي على نطاق واسع". وقال اليوت هاريس، مساعد الامين العام للامم المتحدة للتنمية الاقتصادية، إن تعدد الاطراف الذي يواجه انتقادات متزايدة عالميا "ليس خيارا، بل يشكل ضرورة". وفي انتقادات يبدو انها موجهة للرئيس الاميركي دونالد ترامب حذر التقرير من ان "الابتعاد عن الدعم المطلق للنظام التجاري المتعدد الاطراف عن طريق فرض مزيد من العوائق والتدابير الانتقامية يهدد قوة النمو العالمي واستدامته، وينطوي على تداعيات محتملة واسعة النطاق، لا سيما في الدول النامية اقتصاديا". كذلك شدد التقرير على مخاطر "التفاوت الاقتصادي الكبير وتجدد ارتفاع (معدلات) انبعاثات الكربون"