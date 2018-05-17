أسهم أوروبا ترتفع مع تعافي إيطاليا وأوكادو يصعد

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الخميس في الوقت الذي عوضت فيه الأسهم الإيطالية بعض خسائرها وصعدت القطاعات المرتبطة بالسلع الأولية في حين قفزت أسهم أوكادو بعد أن وقعت الشركة اتفاق شراكة.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0724 بتوقيت جرينتش ليظل عند أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر مع صعود أسهم شركات الطاقة والتعدين في حين ارتفع المؤشر ميب الإيطالي أكثر من واحد بالمئة بينما تترقب الأسواق نتيجة محادثات بين الأحزاب لتشكيل ائتلاف حكومي.

وأمس الأربعاء، انخفضت الأسهم الإيطالية أكثر من اثنين بالمئة بعد تسريب مسودة برنامج ائتلاف تشير إلى أن الأحزاب تخطط لمطالبة البنك المركزي الأوروبي بإسقاط ديون إيطالية قيمتها 250 مليار يورو (296 مليار دولار).

وارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني، متجاهلا ارتفاع الجنيه الاسترليني بعد تقرير نُشر مساء الأربعاء بأن بريطانيا ستبلغ بروكسل استعدادها للبقاء في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي بعد 2021. ونفي مصدر في مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التقرير اليوم.

وفي حين سجلت المؤشرات أداء ضعيفا نسبيا، فإن بعض الأسهم المنفردة شهدت بعض التحركات الكبيرة. وارتفعت أسهم أوكادو لمتاجر البقالة الإلكترونية نحو 40 بالمئة لأعلى مستوى على الإطلاق بعد أن وقعت الشركة اتفاقا مع كروجر الأمريكية للبيع بالتجزئة لاستخدام تقنية أوكادو لتوصيل البقالة في أكبر سوق في العالم.

وحفزت أيضا نتائج الأعمال تحركات كبيرة للأسهم. وقفز سهم ألتيس أكثر من عشرة بالمئة بعد أن أظهرت وحدتها الفرنسية أول مؤشرات على التعافي في النصف الأول من السنة في حين ارتفع سهم مجموعة سويز الفرنسية للنفايات والمياه 3.4 بالمئة بعد أن عزز ارتفاع كميات النفايات المعالجة الأرباح الأساسية للشركة في الربع الأول.

وانخفضت أسهم ميرسك وآر.تي.ال للإعلام ورويال ميل بين 3.9 و9.5 بالمئة بعد الإعلان عن نتائج الأعمال.

