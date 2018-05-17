إيداع 1.9 مليار ريال معاشات وبدل غلاء في حسابات 930 ألف مستفيد

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس، 1.922 مليار ريال معاشات الضمان الاجتماعي لشهر رمضان في حسابات 930.966 مستفيدا ومستفيدة، التي تشمل المعاشات الضمانية، والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، بعد دمجها في حساب واحد، متضمنا بدل غلاء المعيشة، إنفاذا للأمر الملكي القاضي بإضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

وأوضح الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي، وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي, أن بدل غلاء المعيشة يتم صرفه لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي، الذين لا يستفيدون من المعاشات التقاعدية سواء كانت من المؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، نظرا لأن هاتين الجهتين ستصرفان بدل غلاء المعيشة للمستفيدين منها، تنفيذا للأمر الملكي الذي نص على عدم الجمع بين البدلين للمستفيدين من الضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية.

وأشار الدكتور الشافي، إلى أن مستحقات مستفيدي الضمان الاجتماعي تودع في بداية كل شهر هجري حسب تقويم أم القرى، مبينا أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين والمستفيدات بلغت 1.922 مليار ريال، مبينا أن عدد المستفيدين والمستفيدات الذين تم إيداع المبالغ المالية في حساباتهم للشهر الحالي بلغ 930.966 ألف مستفيدا، تم إيداع تلك المبالغ في حساباتهم المصرفية بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم.

يذكر أن المعاشات الضمانية للمستفيدين بلغت 1.323 مليون ريال تقريبا، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 185 مليون ريال، بينما تم صرف 97 مليون ريال لسداد جزء من فواتير الكهرباء، إضافة إلى 317 مليون ريال بدل غلاء معيشة.