سيارة كهربائية تتحدى طائرة وتدخل "جينيس"

حطمت سيارة "تسلا إكس" الكهربائية رقما قياسيا في موسوعة غينيس بعد أن استطاعت سحب طائرة بوينغ 787-9 دريملاينر.

وأظهرت لقطات مصورة السيارة تسلا من طراز إكس P100D وهي تسحب الطائرة التابعة لخطوط شركة كانتاس للطيران في مطار ملبورن بأستراليا.

وقالت كانتاس إن السيارة كانت في مواجهة أحدث طائرة في أسطولها.

وأثبتت تسلا إكس جدارتها أكثر من مرة، حتى أصبحت تمتلك أكبر قوة سحب لأي سيارة ركاب كهربائية بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطعا مصورا للسيارة وهي تجر شاحنة علقت بطريق ثلجي في ولاية نورث كارولينا. كما ظهر مقطع آخر لسيارة إكس وهي تجر مقطورة صغيرة.

وفي المقابل تواجه السيارة انتقادات حادة بشأن سلامة القيادة الذاتية بعد 3 حوادث تسببت فيها، كان آخرها اصطدامها بشاحنة كانت تقف عند إشارة مروية بولاية يوتا الأميركية.

وفي مارس الماضي، تسببت إحدى سيارات تسلا في حادث سير مروع في كاليفورنيا أدى إلى مقتل شخص، وأعلنت على أثره شركة تسلا سحب ما يقارب نصف عدد سياراتها.