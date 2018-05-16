"السيبراني" يقيم ورشة عمل "الحماية من الهجمات الإلكترونية"

أقامت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ممثلة في مركز الأمن الإلكتروني، ورشة عمل عن الأمن الإلكتروني، في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، بحضور معالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ومشاركة أكثر من 120 من ممثلي الجهات الحكومية والمنشآت الحيوية في المملكة.

وتناولت الورشة الحالة الراهنة للأمن السيبراني في المملكة وأبرز التحديات والنصائح للحماية من الهجمات الإلكترونية ، إضافة إلى أهم التحديثات المتعلقة بالتهديدات الإلكترونية التي ترصدها الهيئة من خلال مركز الأمن الإلكتروني وتتابعها، وتفاصيل تلك التهديدات وطرق الوقاية منها، والتوصيات لاكتشافها والحماية منها.

وألقى معالي محافظ الهيئة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي كلمة في افتتاح الورشة رحب فيها بالمشاركين، مؤكداً أن الهيئة بوصفها الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة تهدف لتعزيز حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني والحفاظ على سلامة بنيتها التحتية الحساسة. وأكد معاليه على أن أدوار الهيئة ومسؤولياتها تسير بالتوازي مع مسؤوليات الجهات العامة والخاصة تجاه الأمن السيبراني.

وأشار معاليه إلى عدة مسارات تنطلق منها مشروعات وأعمال الهيئة، منها مسار تأسيس الهيئة، ومسار الإستراتيجية والأطر الوطنية، ومسار تنفيذ المشروعات العاجلة، إضافة إلى مسار رصد التهديدات والتنسيق مع الجهات المختلفة لرفع درجة الجهازية لمواجهة مختلف التهديدات.

وأكد أن ورشة العمل تأتي ضمن أعمال ومهام الهيئة، ممثلة في مركز الأمن الإلكتروني، لإيضاح خطورة التهديدات الإلكترونية، والتحذير منها، وتقديم الإرشادات للجهات الحكومية والحيوية، واطلاعها على آخر المستجدات والحلول في مجال الأمن السيبراني.