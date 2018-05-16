أعلنت البنك الأهلي التجاري عن إنعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة المتضمنة زيادة رأس مال البنك, حيث تمت الموافقة على زيادة رأس المال من 20 مليار ريال إلى 30 مليار ريال، من خلال رسملة مبلغ 10 مليار ريال من حساب الارباح المبقاة، بنسبة زيادة 50% وبالتالي زيادة عدد الاسهم من 2 مليار سهم إلى 3 مليار سهم، بمنح سهم لكل سهمين مملوكة.
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- "الأهلي": زيادة رأس المال من 20 مليار إلى 30 مليار ريال.. من خلال رسملة 10 مليار ريال
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