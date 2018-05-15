مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى 75ر4684 نقطة منخفضًا بـ 91ر4 نقطة وبنسبة 10ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 66ر4689 نقطة .

وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و 176 ألفًا و 178 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 3ر3 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي 3 ملايين و 74 ألفًا و 137 ريالًا عمانيًا .

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 084ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 62 ر17 مليار ريال عماني .