بيانات ضعيفة تضغط على الأسهم الأوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بعد نشر بيانات ضعيفة من الصين وألمانيا أضيفت إلى موجة من الأنباء السلبية عن الاقتصاد العالمي، لكن قطاع البنوك شكل جانبا مشرقا بعد إعلان بنك رايفايزن النمساوي عن نتائج قوية.

وهبط المؤشر ستوكس الأوروبي 0.1 بالمئة بينما انخفض المؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة بعد إعلان أكبر اقتصاد في أوروبا عن تحقيق نمو أقل قليلا من المتوقع في الربع الأول.

وارتفعت أسهم رايفايزن بعد زيادة صافي أرباح الربع الأول من العام 81 بالمئة، كما قاد كومرتس بنك المؤشر داكس بعدما أعلن تحقيق أرباح فصلية قبل الضرائب تقوق توقعات المحللين.

وساهم بنك كريدي أجريكول في زيادة التفاؤل بأسهم البنوك. وكان سهم البنك الفرنسي هبط عند الفتح لكنه تعافى ليجري تداوله مرتفعا 1.3 بالمئة بعد أرباح فصلية دون التوقعات.

وتواصل إبرام الصفقات، الذي انتشر في أوروبا هذا العام، إذ اتفقت وورلدلاين على شراء ذراع المدفوعات للشركة المشغلة للبورصة السويسرية مقابل 2.75 مليار دولار.

وقفزت أسهم شركة المدفوعات الفرنسية 4.8 بالمئة، بينما ارتفعت أتوس التي تملك حصة الأغلبية في ورلدلاين بنسبة 1.3 بالمئة.