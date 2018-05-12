«السجل» شرط بيع الوقود والكهرباء للمزارع بدءا من نوفمبر المقبل

نسقت وزارة البيئة والمياه والزراعة مع شركتي أرامكو والسعودية للكهرباء، على عدم بيع الوقود وإيصال التيار الكهربائي للمزارع إلا بعد الحصول على سجل زراعي من الوزارة عبر "برنامج سجل"، وذلك اعتبارا من منتصف نوفمبر المقبل.

وقال لـ "الاقتصادية" المهندس طارق الملحم؛ مدير عام فرع وزارة الزراعة في المنطقة الشرقية، "إن القرار سيسري في ست مناطق هي الرياض، تبوك، حائل، القصيم، والجوف، والمنطقة الشرقية"، مضيفا أن "إجمالي المزارع المسجلة في الوزارة بلغ أكثر من 6500 مزرعة".

وأوضح الملحم، أن الوزارة وجهت خطابا رسميا إلى شركة أرامكو السعودية بعدم بيع وتوريد الديزل للمزارع المحورية، وخطابا آخر إلى الشركة السعودية للكهرباء بعدم إيصال التيار الكهربائي إلا بوجود رخصة زراعية سارية المفعول.

وأكد، أن هناك فرصة كافية لأصحاب المزارع لاستخراج السجل الزراعي من أقرب فرع للوزارة، حيث إن الإجراءات سلسلة تتطلب وجود الصك أو القرار الزراعي والبطاقة الشخصية وعلى الفور يتم تسليم المزارع السجل الزراعي.

وأشار إلى أن القرار سيقدم إلى المزارعين خدمات متنوعة منها إصدار الرخص الزراعية والتنسيق لمعالجة بعض الأشجار مثل سوسة النخيل وغيرها وحصر مصروفات الديزل والكهرباء.

وبين الملحم، أن القرار يستهدف حصر المزارع وتنظيمها وتوزيع الزراعة فيما بينها على حسب المساحات، وإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء على بعض المزارع التي تزيد مساحتها على 500 دونم والاستفادة من تلك المزارع في مشاريع زراعية أخرى كالبيوت المحمية للخضراوات أو مشاريع الفواكه وغيرها.

وأوضح، أن الدولة ستقوم بتعويض المزارعين الذين سيتم منعهم من زراعة الأعلاف بأربعة آلاف ريال عن كل دونم، إضافة إلى تقديم بعض المشاريع التي تناسب مساحة كل مزرعة.