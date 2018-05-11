طرح مزايدة «المشغل المحايد» لشركات الاتصالات في مرافق النقل العام .. قريبا

تعتزم الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، طرح مزايدة "المشغل المحايد" لشركات الاتصالات في مرافق وعربات النقل العام في مدينة الرياض قريبا، وذلك بهدف تشغيل "شرائح الهاتف المتنقل، وخدمة الواي فاي".

وعلمت "الاقتصادية" من مصادر خاصة، أن طرح المزايدة تحت مسمى "المشغل المحايد"، سيكون محصورا على شركات الاتصالات المرخصة في السعودية.

ووفقا للمصادر، فإن المزايدة سميت بـ"المشغل المحايد" نظرا لأن شركة واحدة سيتم إعلان فوزها بالمزايدة، فيما ستدفع لها الشركات الأخرى مقابلا ماليا لتشغيل خدماتها.

ويشكل مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في مدينة الرياض (القطار والحافلات)، الذي تقوم عليه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أحد الركائز الرئيسة في مستقبل مدينة الرياض الحضري والاقتصادي، كما يعتبر أحد المخرجات الرئيسة لـ"المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض" المرجع المنظم وتنمية العاصمة.

ويهدف المشروع إلى تطوير نمط الحياة في المدينة لمستويات متقدمة، إذ يساهم في تطوير البنية الاقتصادية للمدينة وإطلاق إمكاناتها وقدراتها التنافسية وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار فيها، وتعزيز مكانتها للاستثمارات النوعية.

وذلك فضلا عما يشتمل عليه من فرص استثمارية للقطاع الخاص في العديد من قطاعات صناعة وتشغيل النقل العام، والخدمات والأنشطة المرتبطة به، وإتاحة الفرص الواعدة والمتعددة أمام الشركات المحلية والدولية في الاستثمار في مجال "الإعلانات التجارية".

وأعدت الهيئة سابقا لدراسة عن الإجراءات المحفزة على استخدام النقل العام، وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل وهيئة النقل العام ووزارة المالية والجهات المعنية الأخرى، شملت حصر وتقييم الإجراءات المناسبة للتطبيق وأثرها على رفع نسبة استخدامه ووضع البرنامج الزمني للتطبيق، وتحديد العوائد المباشرة التي يمكن الاستفادة منها في تكاليف تشغيل مرافق شبكة النقل العام.

وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية، تواصل الهيئة استكمال إعداد دراسات اقتصادية حول المشروع، من بينها دراسة حول تحديد قيمة "التذاكر للركاب"، وضوابط وآداب استخدام وسائط النقل العام، ودراسة عن استراتيجية أمن المنشات والمرافق.

