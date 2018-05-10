البحرين تدشن صندوقا للطاقة بقيمة مليار دولار

قال وزير النفط البحريني محمد بن خليفة آل خليفة اليوم الخميس إن حكومة البحرين دشنت صندوقا للطاقة يهدف لجمع مليار دولار من مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين لتطوير أصول الطاقة في المملكة.

ووفقا لبيان الوزير فإن صندوق البحرين للطاقة سيتلقى رأسماله المبدئي من كيانات محلية من بينها الشركة القابضة للنفط والغاز، ذراع الاستثمار للهيئة الوطنية للنفط والغاز، ومن بنكي الاستثمار أصول وسيكو.

وقال البيان إن الصندوق سيستثمر في مجموعة من مشاريع الطاقة في قطاعات التكرير والانتاج بما في ذلك عمليات التطوير في حقول النفط والغاز المكتشفة حديثا.

وفي أبريل أعلنت البحرين عن أكبر كشف نفطي في المملكة، يقدر بأنه يحتوي على ما لا يقل عن 80 مليار برميل من النفط الخفيف والغاز المصاحب، قبالة ساحلها الغربي.

وجنت البحرين العام الماضي 4.5 مليار دولار من إيرادات النفط والغاز وسجلت عجزا في الميزانية بلغ 2.7 مليار دولار.