قفرة في مبيعات شركات البتروكيماويات .. 66.8 مليار ريال المدرجة في الربع الأول

حققت الشركات العاملة في مجال البتروكيماويات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، مبيعات بنحو 66.8 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 56.5 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي 2017، بنسبة ارتفاع 18.2 في المائة بما يعادل نحو 10.3 مليار ريال. ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات الشركات في تداول، فقد بلغ صافي الربح لشركات البتروكيماويات المدرجة نحو 8.5 مليار ريال خلال الربع الأول مقارنة بنحو 7.2 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي 2017، بزيادة 18 في المائة بما يعادل 1.3 مليار ريال.

ويأتي هذا التحسن بعد نمو أرباح أغلبية الشركات وتراجع أرباح ثلاث شركات، في حين حققت شركة واحدة خسائر في الربع الأول، وأكدت الشركات أن هذا النمو عائد إلى زيادة كميات البيع وارتفاع متوسط أسعار المنتجات، إلا أن ارتفاع أسعار بعض مواد اللقيم حد من هذا النمو.

وجاء أداء شركة بترو رابغ الأفضل من حيث النمو بصافي الأرباح خلال الربع الأول، إذ حققت صافي ربح بنحو 296 مليون ريال مقابل صافي خسارة بلغت نحو 240 مليون ريال في الفترة المقابلة وذلك بعد زيادة في المبيعات بنسبة 47 في المائة، حيث حققت الشركة هامش في صافي الربح عند 3 في المائة وهو أقل من متوسط القطاع.

تلاه شركة التصنيع التي حققت نموا في صافي الربح بنسبة 250 في المائة ليبلغ نحو 361 مليون ريال مقارنة بنحو 103 ملايين ريال في الفترة المماثلة، في حين حققت زيادة في مبيعاتها بنسبة 13.7 في المائة.

فيما نما صافي ربح شركة اللجين بنسبة 116 في المائة، إذ حققت 62 مليون ريال مقابل 29 مليون ريال، وزيادة في المبيعات بنسبة 37.2 في المائة. وبحسب التحليل، فإن الشركات حققت متوسط هامش بصافي الربح عند 12.7 في المائة، فيما حقق كل من «ينساب» و«سافكو» وكذلك «المتقدمة» أعلى هامش بصافي الربح، بنسب 35 و29 و19 في المائة لكل منها على التوالي.

*وحدة التقارير الاقتصادية