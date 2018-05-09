"وول مارت" الأمريكية تشتري حصة أغلبية في "فليب كارت" الهندية مقابل 16 مليار دولار

أعلنت سلسلة متاجر التجزئة الأمريكية العملاقة "وول مارت" ،اليوم الأربعاء، شراء أغلبية في شركة فليب كارت الهندية للتجارة الإلكترونية، وهي واحدة من أكبر الصفقات التي يشهدها قطاع التجارة الإلكترونية في العالم.

كما تمثل هذه الصفقة أكبر عملية استحواذ خارجي لسلسة وول مارت الموجود مقرها في ولاية أركانساس الأمريكية بالإضافة لكونها أكبر صفقة في مجال تجارة التجزئة الإلكترونية في الهند، بما يؤكد نمو التسوق الرقمي في السوق الهندية التي تضم حوالي 3ر1 مليار نسمة.

وقالت وول مارت، في بيان، إنها سوف تدفع نحو 16 مليار دولار مقابل الاستحواذ على حصة تبلغ 77% في شركة فليب كارت، مشيرة إلى أن الهند هي "سوق رائد وواعد " في مجال التجارة الإلكترونية.

وسيحتفظ مساهمو "فليب كارت" الحاليون على الحصة المتبقية من أسهم الشركة، ومنهم المؤسس المشارك لها "بيني بانسال" وشركة "تينسنت هولدنجز ليمتد" و"تايجر جلوبال مانجمنت" و"مايكروسوفت كورب".

وقال "دوج ماكميلون" الرئيس التنفيذي لسلسلة المتاجر الأمريكية إن "الهند واحدة من أسواق التجزئة الأكثر جاذبية في العالم، في ضوء حجمها ومعدل نموها واستثمارنا يمثل فرصة بالنسبة لشراء مع شركة رائدة في التحول نحو التجارة الإلكترونية في هذه السوق".

جاء إعلان الصفقة اليوم لينهي المفاوضات بين شركتى وول مارت وفليب كارت التي بدأت في .2016

ووصفت وسائل الإعلام الهندية الصفقة بأنها ضربة لشركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة "أمازون" باعتبارها المنافس الرئيسي لشركة "فليب كارت" في الهند، والتي كانت تسعى للاستحواذ على الشركة الهندية من أجل الوصول إلى أكثر من 54 مليون مستخدم نشط لمنصة "فليب كارت".

كانت السنوات الأخيرة قد شهدت ازدهارا قويا للتجارة الإلكترونية في الهند حيث وصلت قيمتها إلى 20 مليار دولار عام .2017 وهناك توقعات بوصول قيمتها إلى 200 مليار دولار بحلول 2026 بفضل انتشار استخدام الهواتف الذكية وانخفاض أسعار خدمة الاتصال بالإنترنت والنمو الاقتصادي السريع، بحسب تقديرات بنك مورجان ستانلي الاستثماري الأمريكي.

كانت "وول مارت" تحاول منذ سنوات التوسع في السوق الهندية من خلال متاجرها التقليدية، لكنها فشلت بسبب القيود القانونية التي تفرضها الهند على استثمارات الأجانب في قطاع تجارة التجزئة. وتمتلك سلسلة "وول مارت" حوالي 20 متجرا ومركز خدمة صغير في الهند.

يذكر أن "فليب كارت" تأسست عام 2007 كشركة لبيع الكتب عبر الإنترنت، ولكنها أصبحت فيما بعد أكبر شركة تجارة إلكترونية في الهند. وقد أسسها "بيني بانسال" وساشين بانسال" وهما ليس أقارب لكنهما صديقان وكان يعملان معا في أمازون الأمريكية.

